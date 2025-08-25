شبکه ورزش، امروز ۳ شهریور در چهارمین روز از مرحله مقدماتی گروهی، رقابت بین دو تیم والیبال مردان زیر ۲۱ سال فرانسه و اوکراین را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در ادامه پخش مسابقات والیبال جوانان زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان ۲۰۲۵، امروز دوشنبه سوم شهریور از ساعت ۱۵:۳۰ تقابل دو تیم فرانسه و اوکراین را در برنامه زنده «مثبت ورزش» با گزارشگری مهرداد رزاقیان و به صورت زنده پخش می‌کند.

شبکه ورزش بیست و سومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ که از ۳۰ مرداد تا ۹ شهریور به میزبانی کشور چین برگزار می‌شود ، در برنامه «مثبت ورزش» به صورت مستقیم پخش می‌کند.