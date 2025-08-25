رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان از برنامه‌ریزی برای اختصاص بخشی از اعتبار‌های مسئولیت‌های اجتماعی به حوزه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرداد نیکو در جلسه ستاد نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان اظهار کرد: اعتبار‌های مسئولیت‌های اجتماعی یکی از مهمترین ظرفیت‌های اعتباری برای برنامه‌های مختلف مجموعه تعلیم و تربیت استان خوزستان از جمله حوزه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی است.

وی افزود: طبق هماهنگی با وزارت کشور و استاندار خوزستان و در قالب آیین‌نامه مسئولیت‌های اجتماعی، ۵ درصد از اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی به تقویت مهارت‌آموزی در قالب توسعه کمی و کیفی آموزش‌های هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش اختصاص پیدا کرده است؛ بنابراین از همین الگو می‌توان برای تامین منابع درمان آسیب‌های اجتماعی استفاده کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان ادامه داد: خوشبختانه آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی در مرداد امسال به تصویب هیات وزیران رسید و در بند ج ماده ۲ آن به مسئولیت اجتماعی پرداخته شده است. البته این امر می‌تواند زمینه برای افزایش اشتغال پایدار در استان خوزستان را فراهم کند.

وی بیان کرد: با توجه به اهمیت حوزه آسیب‌های اجتماعی در استان خوزستان، سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی استاندار خوزستان به دنبال اختصاص بخشی از اعتبار مسئولیت‌های اجتماعی به حوزه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی است.

نیکو گفت: آموزش و پرورش تنها یکی از شرکای ائتلاف نماد در استان خوزستان است و بر این اساس باید همه دستگاه‌ها و نهاد‌های شریک در طرح نماد به آموزش و پرورش کمک کنند تا شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی در سطح استان خوزستان باشیم.