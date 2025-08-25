فالوده کرمانی معجونی که هم رفع عطش می‌کند و هم ضد گرمازدگی است.

فالوده کرمانی، خنک و گوارا در گرما

فالوده کرمانی، خنک و گوارا در گرما

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در قلب بازار سنتی کرمان، جایی که بوی ادویه و تاریخ می پیچید، آقای رزاقی با دست‌های هنرمندش فالوده‌ای می‌سازد که طعمش هر کرمانی را به سفری به تاریخ رهسپار می‌کند.

آقای رزاقی این شغل را از پدر به ارث برده و ۷۰ سال است که به مردم کرمان فالوده می‌دهد و حالا مسعود پسر او هم ۳۰ سالی است که کار پدر را ادامه می‌دهد.

فالوده کرمانی قدمت بسیار زیادی دارد و هنوز هم با وجود یخچال‌ها، فریزر‌ها، انتخاب اول مردم کرمان بوده و همه را در روز‌های گرم به سمت خودش می‌کشاند.

فرایند تولید فالوده کرمانی با یزدی متفاوت و فالوده کرمانی سال ۱۳۹۵در فهرست آثار ملی ثبت شده است.