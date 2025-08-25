معاون وزیر کشور در ساری: تمامی اماکن گردشگری و پلاژ‌های دولتی، موظف به داشتن ناجی غریق هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جلسه ستاد ساماندهی سواحل استان مازندران، امروز با حضور معاون وزیر کشور در استانداری مازندران در ساری برگزار شد.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در این جلسه گفت: تمامی اماکن گردشگری و پلاژ‌های دولتی، موظف به جذب ناجی غریق و افراد انتظام هستند.

بطحایی با بیان اینکه طرح ساماندهی سواحل مورد توجه وزارت کشور است گفت: بدنبال تامین تجهیزات برای رفع کمبود‌ها در سواحل هستیم.

وی با اشاره به اینکه مازندران نسبت به شش استان ساحلی کشور از اهمیت ویژه برخوردار است افزود: اگر بدنبال تحول نباشیم با این موج گسترده مسافران که در هر تعطیلات به استان‌های ساحلی سفر می‌کنند نیرو‌های ما را فرسوده و خسته می‌کنند.

معاون وزیر کشور تصریح کرد: به عنوان وزارت کشور که نقش پشتیبان کننده هستیم در تامین اعتبارات در حد ممکن آنها را تامین می‌کنیم.

بطحایی گفت: باید از فناوری‌های جدید برای نظارت برای جلوگیری از هنجار شکنی‌ها استفاده کنیم.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: باید از همیار پلیس و همچنین با آموزش برای افراد داوطلب، برای بکارگیری در سواحل بهره بگیریم.

بطحایی گفت: باید دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت هر چه زودتر تدوین کنیم یکی برای شهریور ماه و دیگری برای سال آینده.

استاندار مازندران هم در این نشست با بیان اینکه با هماهنگی که با دادستان‌های سراسر استان انجام شد گفت: در ضرورت عدم جذب ناجی غریق و افراد انتظام در پلاژ‌های دولتی و خصوصی. آن مجموعه با تعطیلی رو‌به‌رو خواهد شد.

یونسی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در سواحل افزود: به نظر می‌رسد باید به سمت استفاده از فناوری‌های اجتماعی و پیشرفته حرکت کنیم. این مسیر هم بار مالی کمتری دارد و هم با نیروی انسانی محدود می‌توان نتایج بهتری گرفت. باید نتیجه‌محور عمل کنیم.

مقام عالی دولت در استان با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای گفت: همان‌طور که دوستان اشاره کردند، بودجه‌ای در اختیار نداریم. خدماتی که ارائه می‌شود، خدمات ملی است و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

استاندار مازندران درباره مسئولیت مدیریت سواحل نیز تصریح کرد: پیش‌تر اعلام کرده‌ایم که مسئول مستقیم سواحل هر شهرستان، فرماندار آن شهر است. اختیارات کامل در امور اراضی نیز به فرماندار واگذار شده تا بتواند با اختیار تام تصمیم‌گیری کند.

یونسی همچنین درباره تجهیز سواحل به امکانات امدادی افزود: اگر قایق‌های امدادی در اختیار قرار گیرد، نیرو‌های ما تجربه کافی دارند و می‌توانند مؤثر عمل کنند.

فرمانده انتظامی مازندران نیز در این نشست با بیان اینکه نگاه پیشگیرانه باید در دستور کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد گفت: باید به مسائل اجتماعی در سواحل توجه ویژه انجام شود

سردار مفخمی افزود: برای رسیدگی به مسائل اجتماعی بعد از نوروز امسال، ۲۰ ایستگاه پلیس در سواحل استان راه اندازی کردیم.

وی تصریح کرد: برای رسیدگی به مسائل امنیتی و انتظامی در سواحل باید از پهپاد‌ها کمک بگیریم.

فرمانده انتظامی استان گفت: در چهار روز تعطیلات اخیر ۵۰۴ هزار دستگاه خودرو وارد مازندران شد و هیچ گونه مشکل امنیتی و تنش اجتماعی بوجود نیامده است.

فخاری مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران هم با بیان اینکه بیش از هزار و ۴۰۰ نفر ناجی در سطح استان فعالند گفت: از ۲۵ غریق استان، ۹ نفر از هموطنان عزیز در شب و شش نفر در سنگ چین‌ها غرق شدند.

کریمیان رییس هیات نجات غریق و غواصی استان با بیان اینکه مازندران ۱۵ شهرستان ساحلی دارد گفت: ما در حوزه تجهیزات ساحلی بسیار ضعیف هستیم.