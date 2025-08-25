همزمان با آغاز ماه ربیع الاول، عطر بهاری مسابقه «قرآنی ها» فضای شبکه قرآن و معارف سیما را در بر می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه به تهیه‌کنندگی «روح‌الله امینی» و با اجرای «هادی اسلامی» از امروز دوشنبه (۳ شهریور) ساعت ۲۰ برای علاقمندان پخش می‌شود.

مسابقه «قرآنی‌ها» آوردگاهی است برای حافظان آیات نورانی کلام الله، که از اقصی‌نقاط ایران اسلامی گرد هم می‌آیند تا در فضایی صمیمی و رقابتی سالم، با تکیه بر محفوظات خویش در زمینه حفظ و مفاهیم قرآن کریم، تجلی‌بخش عظمت این کتاب آسمانی باشند.

در هر قسمت، دو گروه چهار نفره از خانواده‌ها و دوستان، که یکی از اعضای هر گروه حافظ کل قرآن و دیگران حافظ جز‌هایی از آن هستند، در پنج آیتم متنوع با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

این مسابقه با نگاه دقیق به ترویج فرهنگ قرآنی در میان تمام قشرهای جامعه، در دو بخش خواهران و برادران تهیه شده و از جلوه‌های ناب این برنامه، حضور کوچک‌ترین شرکت‌کننده، دختر بچه چهار ساله‌ای است که حافظ قرآن کریم است.

مسابقه بزرگ «قرآنی‌ها» محصولی از همکاری مشترک مرکز هنری رسانه‌ای «نهضت» وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی و شبکه قرآن و معارف سیما که گامی دیگر در مسیر احیای فرهنگ تلاوت، تدبر و زندگی با قرآن کریم در جامعه اسلامی است.