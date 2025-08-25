به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ نعمان یزدانی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: با واریزی‌های جدید میزان ۸۸ درصد کل مطالبات کشاورزان استان تسویه و مانده بدهی هزار و ۲۰۱ میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: خرید تضمینی گندم در استان تا پایان شهریور ماه همچنان در حال انجام و پیگیری‌های لازم در خصوص تسویه کامل مطالبات ادامه دارد.

از آغاز فصل خرید تا کنون بیش از ۵۰ هزار و ۵۷۶ تن گندم به ارزش ۱۰ هزارو ۳۹۴ میلیارد ریال در قالب خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شد.

قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری، ۲۰۵ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است.

امسال ۱۴۴ هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم آبی و دیم و ۵۰ هزار هکتار نیز جو کشت شده است.