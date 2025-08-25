به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دردومین روز از هفته‌ی دولت گیلانغربی‌ها با افتتاح ۲۷ طرح بیشترین طرح‌های به بهره برداری رسیده را داشتند

این طرح‌ها شامل تجهیز بیمارستان الزهرا به دستگاه لاپاراسکوپی برای انجام جراحی‌های با روش بسته با کمترین عارضه و امکان پوشش شهرستان‌های همجوار، روکش آسفالت ۲۰ هزار متر مربع از معابر شهرگیلانغرب، اصلاح وبهینه سازی برق روستایی، طرح انتقال آب به ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی کلاه دراز علیا و طرح‌های عمران روستایی روستا‌های دهستان چله بود

امروز همچنین روبان افتتاحیه طرح‌های ساماندهی و اسفالت معابر با پوشش بیش از ۴۵ هزار متر مربع از معابر ۲۵ روستای بخش مرکزی شهرستان سنقروکلیایی هم قیچی خورد

۳ طرح اسفالت و ساماندهی خیابان ساحلی سرپل ذهاب، با هدف کاهش بار ترافیکی شهر، ساختمان جدید اداره تبلیغات اسلامی و مجموعه‌ی اقامتی گردشگری شهرداری دراین شهرستان به بهره برداری رسید

برای اجرای این طرح‌ها در مجموع بیش از ۱۴۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تومان هزینه شده

امروز همچنین کلنگ ساخت مجتمع اقامتی و گردشگری شهر گیلان غرب در بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ متر مربع و ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات به زمین زده شد

با راه اندازی این طرح ۱۲ فرصت شغلی جدید در این شهرستان ایجاد میشود