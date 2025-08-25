پخش زنده
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: ۲۰۰ کلاس درس طی هفته دولت در استان به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سعیدیپور با اشاره به عملکرد این ارگان در هفته دولت اظهار کرد: در هفته دولت ۲۰۰ کلاس درس در قالب ۳۱ مدرسه به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: این کلاسها با ۲۲۰۰ مترمربع مساحت و با اعتبار ۴،۰۰۰ میلیارد ریال به آموزش و پرورش تحویل داده میشود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: ۱۳۲ کلاس از این تعداد احداثی است و و ۶۸ کلاس تخریب و بازسازی شدهاند.
سعیدی پور عنوان کرد: در این هفته ۳۱ مدرسه در قالب ۳۵۴ کلاس درس کلنگزنی میشود.