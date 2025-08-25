پخش زنده
فیلم کوتاه داستانی نخ به کارگردانی عباس عفری و تهیهکنندگی مهدی منصور، در دوره چهاردهم جشنواره بینالمللی فیلم نیویورک Lift-Off Filmmaker Sessions Volume ۸ راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی منصور تهیه کننده این اثر اظهار کرد: این جشنواره به عنوان یک رویداد معتبر برای فیلمسازان تازهکار شناخته میشود و فرصتی مناسب برای نمایش آثار خلاقانه و نوآورانه فراهم میآورد.
این تهیه کننده با اشاره به خلاصه داستان این اثر افزود: این فیلم داستانی عمیق و تاثیرگذار را روایت میکند که به تاثیرات منفی سیگار بر زندگی انسانها میپردازد.
منصور گفت: در این فیلم، چالشها و عواقب ناشی از اعتیاد به سیگار به تصویر کشیده شده و به تماشاگران یادآوری میکند که این عادت چگونه به آرامی زندگی افراد را تحت تاثیر قرار میدهد.
به گفته وی عباس عفری کارگردان، امین زارع زادگان و مهدی منصور نویسنده، فاطیما حزباوی طراح گریم، حسن کعبی مدیر تولید، نریمان محمدینیا بازیگر، علی رنجی دستیار کارگردان، فاطمه اسدی برنامهریز، معین رنجی دستیار برنامهریز، مریم رنجی منشی صحنه، حسین جادری مدیر صحنه، محمدحسین رحیمی طراح پوستر ولوگو تایپ، عباس عفری، مدیر تصویربرداری، امین حیدری و کارن رنجی، مدیر تدارکات و فنی و شیما سعیدی مشاور رسانه و روابط عمومی از جمله عوامل فیلم به شمار میروند.