با ۹۲ درصد از بیش از دو هزار استعلام محیط زیستی برای استقرار و بهرهبرداری واحدهای صنعتی و خدماتی در آذربایجان غربی موافقت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی گفت: فقر یکی از جدیترین تهدیدها علیه محیط زیست است که در دو بُعد «فقر معیشتی» و «فقر آگاهی» قابل بررسی است.
حجت جباری با بیان اینکه بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای سطح آگاهی عمومی، نقش مستقیم در بهبود وضعیت محیط زیست دارد، اظهار داشت: برای رشد اقتصادی و رونق اشتغال در استان، از طرحهای توسعهای و اقتصادی حمایت میکنیم و باور داریم هر اندازه رفاه و معیشت مردم تقویت شود، محیط زیست نیز وضعیت بهتری خواهد داشت.
وی افزود: برای تحقق توسعه پایدار، دارا بودن سواد محیط زیستی یک موضوع مهم است. در این راستا و به منظور اشاعه و ارتقای فرهنگ حفظ محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست استان برنامههای آموزشی متنوعی را بهصورت مستمر و برای گروههای مختلف جامعه برگزار میکند و تأکید ما بر آموزش از سنین پایه است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی با اشاره به تلاش مجموعه برای هدایت روند توسعه به سوی توسعه پایدار گفت: هدف این است که در کنار تأمین نیازهای جامعه امروز، منابع ملی به عنوان سرمایههای کشور با حداقل آسیب و به شکل سالم به نسلهای آینده منتقل شوند.
جباری ادامه داد: در سال گذشته بیش از دو هزار استعلام محیط زیستی جهت استقرار و بهرهبرداری واحدهای صنعتی و خدماتی توسط این اداره کل دریافت شد که با ۹۲ درصد از آنها موافقت شده است.
وی با بیان اینکه موضوعات زیستمحیطی ارتباط مستقیمی با سلامت جامعه دارند، تصریح کرد: کارشناسان معاونت محیطزیست انسانی حفاظت محیطزیست استان در مراحل مختلف پیش و پس از استقرار واحدهای صنعتی، روند فعالیت آنها را بهطور دقیق بررسی میکنند؛ چرا که در بسیاری از موارد نشانههای آسیبهای زیستمحیطی آنی نبوده و در سالهای بعد نمایان شده و سلامت زیستمندان را تحت تأثیر قرار میدهد.