مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان گفت: در این هفته ۹ پروژه آبخیزداری در استان با اعتباری بالغ بر ۳۱۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بهزاد شریفی‌پور، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تبریک هفته دولت افزود: این ایام فرصتی است تا به یاد شهیدان والامقام رجایی، باهنر و رئیسی که با فداکاری و ایثار خود راه خدمت به مردم را هموار کردند، گرامی داشته شود.

وی افزود: هفته دولت نماد تعهد و خدمتگزاری به مردم است و ما به عنوان کارکنان دولت وظیفه داریم تا با تمام توان و تلاش در راستای تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام برداریم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان تصریح کرد: در این روز‌ها به یاد می‌آوریم که هر یک از ما در این مسیر نقش مهمی داریم. تلاش‌های تک تک شهروندان نیز در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری نه تنها به حفظ و نگهداری از منابع ارزشمند کشور کمک می‌کند بلکه به توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی مردم نیز می‌انجامد.

وی از بهره‌برداری از پروژه‌های آبخیزداری، حفاظت خاک و کنترل سیلاب کردستان در هفته دولت خبر داد و گفت: در این هفته ۹ پروژه آبخیزداری در استان با اعتباری بالغ بر ۳۱۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

شریفی‌پور توضیح داد: این پروژه‌ها شامل احداث بند‌های آبخیزداری سنگی گابیونی و سنگی ملاتی با هدف کنترل رسوب، افزایش زمان تمرکز حوزه‌ها و مدیریت سیلاب‌های فصلی است که در سطح حوزه‌های آبخیز ۸ شهرستان استان انجام و به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان عنوان کرد: امیدوارم با همدلی و همکاری بیشتر بتوانیم به اهداف بلندمدت سازمان دست یابیم و در این مسیر همواره در کنار یکدیگر باشیم. بی‌تردید این موفقیت‌ها نتیجه تلاش‌های جمعی و همفکری همه همکاران و حافظان این عرصه خواهد بود.