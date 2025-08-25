پخش زنده
تفاهم نامه توسعه همکاری بین استانداری یزد و شرکت مخابرات ایران، در حوزههای زیرساخت، نوآوری و توانمندسازی اقتصاد دیجیتال در استان یزد به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در جریان نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان یزد که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، تفاهمنامه همکاری میان استانداری یزد و شرکت مخابرات ایران به امضا رسید.
این تفاهم نامه همکاری که با هدف توسعه همکاریهای دو جانبه در حوزههای زیرساخت، نوآوری و توانمندسازی اقتصاد دیجیتال در استان یزد تدوین شده است، به امضای استاندار یزد و معاون شرکت مخابرات ایران رسید.
بر اساس این تفاهمنامه، طرفین در زمینه توسعه زیرساختهای ارتباطی و شبکهای پایدار و امن در استان یزد، ارتقای خدمات ارتباطی و دسترسی به اینترنت پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری (FTTX) برای عموم شهروندان، دستگاههای اجرایی، کسبوکارها و مراکز اداری و مسکونی و همچنین تحقق شهر هوشمند و استقرار خدمات ابری و شبکههای اختصاصی برای سازمانهای دولتی و خصوصی، همکاری خواهند کرد.
افزون بر این، تفاهم نامه مذکور بر حمایت از استارتاپها و کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال از طریق تسهیل دسترسی به زیرساختها، تأسیس صندوق پژوهش و فناوری صنعت ارتباطات در استان یزد و ایجاد بسترهای نوآورانه برای جذب سرمایه، اشتغالزایی و توسعه زیستبوم نوآوری دیجیتال نیز تمرکز ویژه دارد.
حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست، بر اهمیت راهبردی این تفاهمنامه و عزم دولت برای حمایت از توسعه زیرساختهای فناورانه در استانها تأکید دارد.