سرپرست تعزیرات حکومتی لرستان از جریمه ۲ میلیارد و ۶۲۷ میلیونتومانی برای گرانفروشی برنج در خرمآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،قهرمان شاهی با اشاره به رسیدگی به تخلف گرانفروشی برنج در خرمآباد اظهار کرد: شعبه ششم بدوی شهرستان خرمآباد به پرونده گرانفروشی برنج به ارزش ۶۵۶ میلیون تومان رسیدگی کرد.
وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و باتوجهبه ارائهنشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز دانست.به گفته سرپرست تعزیرات حکومتی لرستان متخلف به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۲۷ میلیون تومان ریال جزای نقدی محکوم شد.