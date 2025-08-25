به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، قهرمان شاهی با اشاره به رسیدگی به تخلف گران‌فروشی برنج در خرم‌آباد اظهار کرد: شعبه ششم بدوی شهرستان خرم‌آباد به پرونده گران‌فروشی برنج به ارزش ۶۵۶ میلیون تومان رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و باتوجه‌به ارائه‌نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز دانست. به گفته سرپرست تعزیرات حکومتی لرستان متخلف به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۲۷ میلیون تومان ریال جزای نقدی محکوم شد.