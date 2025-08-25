پخش زنده
فصل برداشت بادام از نیمه مرداد در استان فارس آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه دارد؛ استانی که با تولید سالانه ۲۷ هزار تن، جایگاه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ابوالفضل زمانیفرد، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: این استان با تولید سالانه حدود ۲۷ هزار تن بادام، رتبه دوم کشوری را در اختیار دارد.
وی افزود: باغهای بارور بادام در سطحی بیش از ۳۲ هزار هکتار از زمینهای استان فارس قرار دارد که ۲۱ هزار و ۶۰۰ هکتار آن دیم است.
زمانیفرد تصریح کرد: شهرستانهای اقلید، داراب و نیریز بیشترین سطح زیر کشت بادام استان فارس را به خود اختصاص دادهاند.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: محصول بادام علاوه بر مصرف در داخل استان، به استانهای همجوار بهویژه تهران نیز ارسال میشود.