توسعه مرکز خراسان جنوبی با سرمایه گذاری ۸۲۷ میلیارد تومانی
فرماندار بیرجند: سرمایه گذاری ۸۲۷ میلیارد تومانی در طرحهای مختلف بیرجند را بر روی ریل توسعه قرار میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، فرماندار شهرستان بیرجند با حضور در برنامه دروازه دولت صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: همزمان با هفته دولت، شهرستان بیرجند شاهد افتتاح و آغاز به کار طرحهای مهمی در حوزههای کشاورزی، آموزشی، فناوری و صنعت بود که با سرمایهگذاری ۶۳۰ میلیارد تومانی دولتی و ۱۹۷ میلیارد تومانی بخش خصوصی، نویدبخش آیندهای روشنتر برای این شهرستان است.
ناصری افزود: برنامههای شهرستان بیرجند در هفته دولت، پیش از آغاز رسمی این هفته، شروع و مهمترین آنها با حضور وزیر دادگستری در اول شهریور ماه به صورت رسمی افتتاح شد که در این مراسم، چندین طرح به نمایندگی از بخشهای مختلف به بهرهبرداری رسید.
وی گفت: بهره برداری از گلخانه سبزیجات و صیفیجات مکانیزه با اعتبار ۷.۵ میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی، مدرسه ۶ کلاسه در حاجیآباد با ۱۷ میلیارد تومان سرمایهگذاری و مشارکت خیرین از جمله این طرحها بود.
فرماندار بیرجند با بیان اینکه در بخش صنعت و فناوری اطلاعات، یک طرح کلیدی در شهرک صنعتی با همکاری بخش خصوصی و با سرمایهگذاری ۷۲ میلیارد تومانی، در زمینه تولید تجهیزات سختافزاری و آیتی رایانه افتتاح شد افزود: این طرح با استفاده از یک فضای بلااستفاده و سوله قدیمی راهاندازی شده که با توجه به اقلیم منطقه و نیاز به صنایع کمآببر، بازار خوبی پیدا کرده است و ورود به حوزههای آیتی با تکنولوژی بالا و بازار جهانی مناسب، از اولویتهای بیرجند است.
ناصری گفت: هدف نهایی این برنامهها، توسعه فضای کسبوکار در شهرستان بیرجند است و رویکرد اشتغالزایی به ویژه در یک سال گذشته به شدت دنبال شده و این تلاشها منجر به کسب پایینترین نرخ بیکاری در کشور (۴.۱ درصد) برای بیرجند شده است.
وی افزود: با وجود اینکه بیرجند نیمی از اقتصاد استان را در اختیار دارد و با چالشهایی نظیر مهاجرت و حاشیهنشینی مواجه است، اما برنامههای بلندمدتی برای توسعه دارد.
فرماندار بیرجند همچنین گفت: کتابخوانی به عنوان یک وظیفه، بهویژه برای مدیران، بسیار مهم است که در بیرجند، با توجه به فرسودگی و عدم استاندارد بودن برخی کتابخانههای قدیمی، اقدامات جدیدی برای ساخت کتابخانههای مدرن آغاز شده است.
ناصری افزود: در حوزه گردشگری و روابط خارجی، طرحهای موفقی در یک دهه گذشته اجرا شده و تلاش میشود تا با توسعه حملونقل ریلی و هوایی، این بخش نیز رشد یابد.
وی با بیان این که بیرجند همواره نیازمند کمک خیرین در حوزه توسعه فضاهای آموزشی است گفت: در سال ۹۴، بیرجند با کمبود ۴۵۰ کلاس مواجه بود و پس از شش و نیم سال کار و بهرهبرداری از مدارس جدید، هنوز هم با کمبود ۴۰۰ کلاس مواجه است که نشاندهنده نیاز شدید استان، بهویژه بیرجند و حاشیههای شهر، به فضاهای آموزشی بیشتر است.