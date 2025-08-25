همایش «جنگ و میراث‌فرهنگی، برنامه‌ریزی و آمادگی» با هدف زمینه‌سازی حفاظت موثر از میراث‌فرهنگی ملموس و ناملموس کشور در مقابل جنگ و شرایط جنگی ، به همت پژوهشکده ابنیه و بافت پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس پژوهشکده ابنیه و بافت گفت: در پی تجاوز نظامی اخیر به خاک ایران طی جنگ دوازده روزه، پژوهشگاه در راستای پاسخگویی به نیاز‌های پژوهشی این حوزه، در نظر دارد همایش «جنگ و میراث فرهنگی، برنامه‌ریزی و آمادگی» را با محوریت این پژوهشکده برگزار کند.

فریبا کرمانی ابراز امیدواری‌کرد با جلب مشارکت محققین و صاحب‌نظران، برگزاری این همایش گامی در زمینه‌سازی حفاظت موثر از میراث‌فرهنگی ملموس و ناملموس کشور در مقابل جنگ و شرایط جنگی باشد.

از محورهای این همایش می توان به حفاظت فعال از میراث‌فرهنگی ملموس و ناملموس در شرایط جنگی، بررسی کنوانسیون‌ها، مقررات و قوانین حفاظت از میراث‌فرهنگی در زمان جنگ، نقش میراث‌فرهنگی در تقویت انسجام و همبستگی ملی در زمان جنگ، حفاظت از میراث طبیعی در هنگام جنگ، برنامه‌ریزی به منظور آمادگی و کاهش تأثیرات جنگ، بررسی سوابق حفاظت و بازسازی آثار تاریخی در گذشته، نقش پدافند غیرعامل در حفاظت از میراث‌فرهنگی و بررسی تجارب جهانی در زمینه حفاظت از میراث‌فرهنگی اشاره کرد.

محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری نیز در احکامی جداگانه ، دبیران علمی و اجرایی همایش «جنگ و میراث‌فرهنگی، برنامه‌ریزی و آمادگی» را منصوب کرد.

بر این اساس، زارعی در حکمی فریبا کرمانی و علیرضا انیسی را به عنوان دبیران علمی همایش «جنگ و میراث‌فرهنگی، برنامه‌ریزی و آمادگی» منصوب کرد.

رئیس پژوهشگاه همچنین در حکمی دیگر ، سوسن نزهت‌زاده را به عنوان دبیر اجرایی همایش «جنگ و میراث‌فرهنگی، برنامه ریزی و آمادگی» معرفی کرد.

همایش «جنگ و میراث‌فرهنگی، برنامه‌ریزی و آمادگی» به همت پژوهشکده ابنیه و بافت پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در روز‌های ۲۸ و ۲۹ مهرماه سال جاری برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان و صاحب‌نظران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش به آدرس wac.richt.ir مراجعه کنند.