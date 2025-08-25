به مناسبت هفته دولت ۲۴۶ طرح با ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه در کاشان به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار کاشان گفت: صنایع آب و فاضلاب، انرژی خورشیدی و طرح‌های کشاورزی از جمله مهمترین این طرح‌ها هستند.

مجتبی راعی افزود: با بهره برداری از این طرح‌ها زمینه اشتغال ۲۰۰ نفر فراهم می‌شود.

وی گفت: در هفته دولت همچنین اجرای ۱۵ طرح با ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار آغاز می‌شود.

فرماندار کاشان افزود: طرح‌های شهرداری، صنایع، انرژی خورشید و کشاورزی از مهمترین این طرح‌ها هستند.