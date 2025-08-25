عوامل برنامه «از مامان بگو» با حضور در واحد ارتباط با مخاطبان (۱۶۲) اداره‌کل روابط‌عمومی رسانه ملی با مخاطبان خود گفت‌و‌گو کرده و به سؤالات آنها پاسخ می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دست‌اندرکاران برنامه «از مامان بگو»، سه‌شنبه، ۴ شهریور از ساعت ۱۴ تا ۱۵ در واحد ارتباط با مخاطبان (۱۶۲) اداره‌کل روابط‌عمومی سازمان صداوسیما، حضور می‌یابند و بی‌واسطه با مخاطبان خود گفت‌و‌گو می‌کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای گفت‌وگوی مستقیم با دست‌اندرکاران این برنامه تلویزیونی، در ساعت یادشده با ۱۶۲ تماس بگیرند.