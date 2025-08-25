پخش زنده
امروز: -
وزیر اقتصاد وارد فرودگاه بینالمللی بندر کنارک شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، صبح امروز دکتر علی مدنیزاده وزیر اقتصاد کشور، بههمراه هیأتی متشکل از مهندس بیجار استاندار سیستان و بلوچستان، دکتر بجارزهی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و معاونان استانداری وارد فرودگاه بینالمللی بندر کنارک شد.
علی مدنیزاده در این سفر از ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری منطقه بازدید خواهد کرد.
بازدید از مجتمع گردشگری سایت ماهان و شرکت گوردیم مکران کنارک از جمله برنامههای اصلی این سفر است.
در این سفر وزیر اقتصاد مورد استقبال محمد یونس حقانی فرماندار شهرستان کنارک، اربابی مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، نورا فرماندار شهرستان چابهار و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانهای کنارک و چابهار قرار گرفت.