همزمان با آغاز هفته دولت مزار شهدا در تربت‌ حیدریه، فیروزه، خواف و جغتای عطرافشانی و گلباران شد.

تربت حیدریه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مجتبی شجاعی فرماندار تربت‌ حیدریه در مراسم غبارروبی گلزار شهدا به مناسبت هفته دولت، با اشاره به نقش الهام‌ بخش جمهوری اسلامی ایران در منطقه، خدمت به مردم را اساس کار دستگاه‌ های اجرایی برشمرد و گفت: «باید با همه توان در راستای گره‌ گشایی از کار مردم و رفع موانع اداری تلاش کنیم.

فیروزه

مراسم غبارروبی گلزار شهدا صبح امروز سوم شهریور ماه با حضور امام جمعه، فرماندار و مدیران دستگاه های اجرایی و دولتی در گلزار شهدای شهر فیروزه برگزار شد.

خواف

مهدی آسیایی فرماندار خواف به همراه مسئولان دستگاههای اجرایی این شهرستان با حضور در گلزار شهدا، با آرمان های شهدا تجدید بیعت کرد.

جغتای

حسن ابارشی، سرپرست فرمانداری جغتای و مسئولان اجرایی این شهرستان هم با حضور در گلزار شهدا، ضمن نثار شاخه‌ های گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهیدان به ویژه شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشتند و با آرمان‌ های والای آنان تجدید میثاق کردند.

همچنین در گرامیداشت هفته دولت، المان مزار شهدای شهر جغتای با صرف اعتباری به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان افتتاح شد.

سرپرست فرمانداری جغتای گفت: در مجموع، ۶۳ طرح عمرانی، خدماتی و زیرساختی در شهرستان جغتای به بهره‌ برداری خواهند رسید.

میانجلگه

مراسم غبارروبی و گل افشانی گلزار شهدای میانجلگه با حضور مسئولان ادارات و نهاد‌های مختلف برگزار شد.