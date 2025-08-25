متخصص زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی بابل با هشدار نسبت به شیوع بیماری اندومتریوز تأکید کرد: دردهای دورهای قاعدگی در نوجوانی و جوانی نباید نادیده گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دکتر صدیقه اسماعیلزاده، متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی دانشگاه علوم پزشکی بابل، با هشدار نسبت به شیوع بیماری اندومتریوز در میان بانوان جوان، تأکید کرد: دردهای دورهای قاعدگی بهویژه در سنین نوجوانی و جوانی نباید نادیده گرفته شود، چراکه تشخیص زودهنگام این بیماری نقش مهمی در حفظ باروری و کیفیت زندگی دارد.
وی با اشاره به ماهیت خاموش این بیماری گفت: اندومتریوز میتواند سالها بدون علامت در بدن بانوان پیشرفت کند و در صورت عدم تشخیص بهموقع، عوارضی چون ناباروری، دردهای مزمن لگنی و خونریزیهای غیرطبیعی را به همراه داشته باشد.
رئیس مرکز باروری و ناباروری بیمارستان فاطمهالزهرا (س) بابل افزود: از نخستین نشانههای اندومتریوز، دردهای شدید قاعدگی از حدود ۱۷ تا ۱۸ سالگی است که با افزایش سن شدت بیشتری پیدا میکند. این دردها باید جدی گرفته شده و بررسیهای تخصصی توسط پزشک انجام شود.
وی با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام گفت: درمان بهموقع اندومتریوز میتواند روند بیماری را کنترل کرده و شانس باروری را افزایش دهد. در حالیکه تأخیر در تشخیص ممکن است در سالهای باروری مشکلات جدی ایجاد کند.
دکتر اسماعیلزاده در ادامه توضیح داد: اندومتریوز بیماریای است که در آن بافتی مشابه لایه داخلی رحم در خارج از رحم رشد میکند و علاوه بر درد، موجب اختلالات هورمونی و عملکردی در بدن میشود. این بیماری مزمن اما قابل کنترل است و با درمانهای دارویی یا جراحیهای محدود میتوان کیفیت زندگی بیماران را بهبود بخشید.
وی همچنین به نتایج یک مطالعه بالینی اشاره کرد و گفت: افزودن آنتیاکسیدان ملاتونین به درمانهای روتین موجب کاهش درد لگنی و بهبود کیفیت خواب در بیماران مبتلا به اندومتریوز شده است.