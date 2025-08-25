به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، در نشست مردمی اعضای این کاروان با اهالی روستای بختیاری ، مهم‌ترین مسائل و مشکلات شامل قنات روستا، سرویس مدارس، اشتغال‌زایی و معیشت مطرح شد که مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌صورت مستقیم پاسخگو بودند. بخشی از مشکلات برای رفع در سال جاری برنامه‌ریزی شد و مواردی که نیازمند پیگیری استانی بود به مراجع مربوط ارجاع شد.

زارع، فرماندار خاتم، گفت: حضور کاروان خدمت با هدف شنیدن دغدغه‌های مردم و تلاش برای حل آنها صورت می‌گیرد. وی افزود: در طول هفته دولت، کاروان خدمت هر شب در یکی از مساجد روستا‌های شهرستان خاتم حاضر خواهد شد تا برای رفع مشکلات مردم اقدام شود.