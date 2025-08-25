پخش زنده
کاروان خدمت شهرستان خاتم در نخستین برنامه خود با هدف تحقق شعار هفته دولت مبنی بر «دولت در کنار مردم» به روستای بختیاری اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، در نشست مردمی اعضای این کاروان با اهالی روستای بختیاری ، مهمترین مسائل و مشکلات شامل قنات روستا، سرویس مدارس، اشتغالزایی و معیشت مطرح شد که مدیران دستگاههای اجرایی بهصورت مستقیم پاسخگو بودند. بخشی از مشکلات برای رفع در سال جاری برنامهریزی شد و مواردی که نیازمند پیگیری استانی بود به مراجع مربوط ارجاع شد.
زارع، فرماندار خاتم، گفت: حضور کاروان خدمت با هدف شنیدن دغدغههای مردم و تلاش برای حل آنها صورت میگیرد. وی افزود: در طول هفته دولت، کاروان خدمت هر شب در یکی از مساجد روستاهای شهرستان خاتم حاضر خواهد شد تا برای رفع مشکلات مردم اقدام شود.