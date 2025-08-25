اشتغال، مسکن و درمان به‌عنوان اولویت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ارتقای خدمات به جامعه ایثارگری اعلام شد.

اشتغال، مسکن و درمان اولویت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان اصفهان همچنین از تخصیص اعتبار برای بهسازی و تجهیز بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) اصفهان خبرداد و گفت: قوانین جامعه ایثارگری بعد از گذشت ۲۶ سال تجدیدنظر و لایحه تدوین و پس از تصویب دولت در صحن مجلس ارائه می‌شود.

اوحدی با اشاره به لزوم تأمین مسکن جامعه ایثارگری افزود: با تفاهم انجام شده بین بنیاد شهید و وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال در بیش از ۲۰ شهرستان استان اصفهان برای ساخت مسکن زمین واگذار می‌شود.

وی همچنین گفت: در کل کشور بیش از ۱۲ هزار نفر جامعه ایثارگری آماده ورود به بازار کار هستندو تا دو ماه آینده با برگزاری آزمون تخصصی برای استخدام، به‌کارگیری و جذب این افراد برنامه‌ریزی می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه افزود: گسست نسلی و بحران هویت به واسطه هوش مصنوعی و فناوری‌های دشمن در جنگ روانی خطری بالقوه است.