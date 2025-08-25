پخش زنده
فدراسیون جودو اسامی جودوکاران نوجوان دختر و پسر اعزامی به مسابقات بازیهای آسیایی ۲۰۲۵ بحرین را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ترکیب تیم نوجوانان جودو کشورمان برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۵ که به میزبانی بحرین برگزار خواهد شد، مشخص شد.
بر این اساس، اسامی جودوکاران پسر به شرح زیر است:
۵۰- کیلوگرم: محمدرضا کاظمی
۵۵- کیلوگرم: ابوالفضل نظری
۶۰- کیلوگرم: محمدامین بابادی
۶۶- کیلوگرم: امیرعلی حیدری
۷۳- کیلوگرم: سبحان حکیمی
۸۱ -کیلوگرم: حسین نوین
۹۰- کیلوگرم: محمد برفراز
سرمربیگری تیم را محمد جناب زاده و مربیگری تیم را احسان بهرامیان برعهده دارند.
همچنین اسامی جودوکاران دختر حاضر در این رقابتها به شرح زیر است:
۴۴- کیلوگرم: مهسا شکیبایی
۷۰- کیلوگرم: مهنا کمگویی
سرمربیگری تیم نوجوانان دختر را سحر چغلوند بر عهده دارد.