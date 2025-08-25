فدراسیون جودو اسامی جودوکاران نوجوان دختر و پسر اعزامی به مسابقات بازی‌های آسیایی ۲۰۲۵ بحرین را اعلام کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ترکیب تیم نوجوانان جودو کشورمان برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۵ که به میزبانی بحرین برگزار خواهد شد، مشخص شد.

بر این اساس، اسامی جودوکاران پسر به شرح زیر است:

۵۰- کیلوگرم: محمدرضا کاظمی

۵۵- کیلوگرم: ابوالفضل نظری

۶۰- کیلوگرم: محمدامین بابادی

۶۶- کیلوگرم: امیرعلی حیدری

۷۳- کیلوگرم: سبحان حکیمی

۸۱ -کیلوگرم: حسین نوین

۹۰- کیلوگرم: محمد برفراز

سرمربیگری تیم را محمد جناب زاده و مربیگری تیم را احسان بهرامیان برعهده دارند.

همچنین اسامی جودوکاران دختر حاضر در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۴۴- کیلوگرم: مهسا شکیبایی

۷۰- کیلوگرم: مهنا کم‌گویی

سرمربیگری تیم نوجوانان دختر را سحر چغلوند بر عهده دارد.