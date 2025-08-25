با اجرای بیش از ۵ هزار متر مربع پیاده‌روسازی و مرمت کفپوش‌ها و همچنین پخش و اجرای بیش از ۳ هزار تن آسفالت، معابر پیرامونی پروژه تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید آبشناسان _جنت آباد در منطقه ۵ ساماندهی و بهسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا پوریافر شهردار منطقه ۵ با اعلام این خبر گفت: علاوه بر بهسازی معابر، اقدامات نورپردازی و رنگ‌آمیزی این مناطق نیز انجام شده است.

پوریافر تاکید کرد: همچنین در حوزه فضای سبز، بیش از ۳ هزار متر مربع پاکسازی باغچه‌های رفیوژ و حاشیه شمالی و جنوبی بزرگراه و کاشت انواع درخت و درختچه شامل یاس هلندی و زیتون تلخ انجام شده است.

شهردار منطقه ۵ گفت: اقدامات نهایی بهسازی معابر اطراف نیز در روز‌های آینده تکمیل خواهد شد.