رئیس جهاد دانشگاهی گفت: ابتدای انقلاب به ما اعتماد کردند ؛ ما چه اجازه‌ای به جوانان دادیم تا آنها نیز از خودشان چیزی بسازند؟ امروز پارک‌های علم و فناوری می‌توانند محل رشد و تجربه جوانان باشند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر علی منتظری امروز در دومین رویداد صنایع خلاق و فرهنگی گفت: در اوایل انقلاب در زمان جوانی و جهالت ما، می‌خواستیم دانشگاه اسلامی و در خدمت مردم باشد و به جای غرب و شرق قبله ما همین وطن باشد؛ مسئولان و بزرگان انقلاب به ما اعتماد کردند و ما جهاد دانشگاهی که در واقع بزرگترین و اولین پارک علم و فناوری کشور است را راه‌اندازی کردیم. این مجموعه بر اساس اعتماد و پشتوانه و ایجاد یک شبکه سراسری ساخته شد و در واقع یک پارک علم و فناوری با ارزش افزوده بالا است.

وی با تاکید بر این‌که اولین و مهم‌ترین کار جهاد دانشگاهی، تربیت صحیح فکری و عملی دانشجویان است؛ گفت: این دانشجویان امروز در جای جای کشور اثر گذار هستند.

رئیس جهاد دانشگاهی افزود: بزرگان انقلاب به ما اعتماد کردند، ما چه اجازه‌ای به جوانان دادیم تا آنها نیز از خودشان چیزی بسازند و از آن دفاع کنند؟ امروز اگر کسی بخواهد به جهاد دانشگاهی آسیب برساند، حداقل ۱۰ هزار نفر در سراسر کشور از این نهاد دفاع می‌کنند. امروز هم پارک‌های علم و فناوری می‌توانند محل رشد و تجربه جوانان باشند.

وی با بزرگداشت یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی؛ موسس پژوهشگاه رویان، گفت: افراید مثل کاظمی آشتیانی ارزش افزوده برای کشور ایجاد کردند. برخی افراد مجبور بودند برای درمان ناباروری به خارج از کشور بروند ولی امروز می‌توانیم مردم را در داخل کشور درمان کنیم.

منتظری ضمن انتقاد از فرآیند‌های اداری دست و پاگیر گفت: بزرگان انقلاب به ما اعتماد کردند؛ ما نیز نباید بی اعتمادی را ترویج کنیم. جوانان باید آزادی عمل داشته باشند تا بتوانند کار درست و مفید انجام دهند. همچنین باید فرصت اشتباه کردن به جوانان داد، چون از دل اشتباهات تجربه و رشد حاصل می‌شود.

وی با اشاره به مشکلاتی که در پارک‌های علم و فناوری وجود دارد گفت: جوانان با هزار امید وارد شرکت‌های پارک‌های علم و فناوری می‌شوند، اما ممکن است با مشکل مواجه شوند و شکست بخورند. وظیفه ما این است که از آنها حمایت کنیم و زمینه موفقیت آنها را فراهم کنیم.

رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به هدف راه‌اندازی جهاد دانشگاهی گفت: ما در ابتدا به دنبال سود و کسب و کار نبودیم، هدف اصلی ما پرورش جوانان بود. امروز پارک‌های علم و فناوری می‌توانند با هدف اشتغال و کسب و کار در حوزه صنایع خلاق بسیج شوند.