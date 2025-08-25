به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، پروژه زمین چمن مصنوعی روستای «کانی گنجی» از توابع شهرستان قروه به عنوان اولین پروژه در حوزه ورزش صبح امروز دوشنبه سوم شهریور ماه به مناسبت گرامیداشت هفته دولت ایام با حضور جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این پروژه ورزشی که عملیات ساخت آن در زمینی به مساحت ۱ هزار مترمربع از تیرماه امسال آغاز شد، با صرف اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان با زیربنای ۹۲۴ مترمربع از منابع ملی صبح امروز و در دومین روز از آغاز هفته دولت با شعار افتتاح و در اختیار جوانان و ورزشکاران این روستا قرار داده شد.

در آیین افتتاح این پروژه ورزشی حوزه روستایی نماینده مردم شهرستان‌های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، معاون استاندار، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کردستان، فرماندار و سرپرست ورزش و جوانان قروه، جمعی از مسئولین این شهرستان و مردم و جوانان روستای کانی گنجی حضور داشتند.