دادستان شادگان با تاکید بر ضرورت پاکسازی مسیر رودخانه جراحی، گفت: هرگونه بیتوجهی به مسئولیتها در مدیریت پسماند، مصداق ترک فعل است و با مدیران متخلف برخورد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا علینسب در راستای مطالبات مردمی و صیانت از حقوق عامه و پس از بازدید از مسیر رودخانه جراحی و مشاهده وضعیت نابسامان رودخانه از پسماند و نخاله، به مدیران این شهرستان دستور داد تا برای رفع فوری این مشکل اقدام کنند.
وی گفت: پس از مشاهده وضع موجود و اخذ گزارش اداره محیط زیست و شبکه بهداشت و درمان شادگان، ضمن تشکیل پرونده قضایی از باب ترک فعل مدیران برای شهردار شادگان، دستور یک ماهه به شهرداری جهت پاکسازی مسیر رودخانه جراحی که از وسط شهر عبور میکند، صادر شد.
علینسب افزود: پس از آن با حضور مامورین خدمات شهری شهرداری، پاکسازی رودخانه از پسماندها صورت گرفت و دستور پاکسازی و تخلیه فوری نخالههای موجود در این مسیر نیز به شهرداری صادر شد.
وی با اشاره به اینکه بیتوجهی به این موضوع میتواند سلامت عمومی را به خطر انداخته و پیامدهای جدی بهداشتی و زیستمحیطی به همراه داشته باشد، اظهار کرد: هدف از این اقدامات، بهبود شرایط بهداشتی، حفاظت از سلامت عمومی و جلوگیری از آسیبهای احتمالی به محیط زیست است و با رعایت دقیق قوانین و مقررات، باید نقش نهادهای مرتبط در تضمین سلامت عمومی به خوبی ایفا شود.
علینسب تاکید کرد: شهروندان، کسبه و دستفروشان نیز از رهاسازی نخالههای ساختمانی و زبالههای خود در حریم و مسیر رودخانه خودداری نمایند و در صورت گزارش ضابطان قضائی، وفق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
وی با اشاره به بهینهسازی بستر رودخانه و جمعآوری ضایعات و زبالههای انباشته شده در آن بر ضرورت لایروبی و پاکسازی رودخانه و رفع مشکلات ناشی از مسدود بودن مسیر سیل تاکید کرد و افزود: پاکسازی و لایروبی رودخانه سطح شهر امری ضروری است و انجام آن در دستور کار شهرداری قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه هشدار داد: دستگاههایی که به تکالیف خود در حوزه مدیریت پسماند در شهر شادگان عمل نمیکنند، از نظر دادستانی مرتکب ترک فعل شدهاند. بر این اساس، دادستانی با دستگاههایی که در این حوزه به وظایف قانونی خود عمل نکنند، برخورد قاطع خواهد داشت و مدیران آنها مورد پیگرد قضائی قرار خواهند گرفت.