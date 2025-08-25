پیکر مطهر شهید هادی رویاهی، از شهدای حمله تروریستی ایرانشهر، با حضور مردم قدرشناس بم، تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، جوانان، خانواده‌ها، هم‌رزمان و مسئولان محلی، همگی با چشمانی اشکبار، پیکر مطهر این شهید والامقام را بر دوش گرفتند و با شعار‌های انقلابی و نوحه‌های سوزناک، شهید را تا میدان امام خمینی (ره) بم بدرقه کردندو پیکر پاک شهید رویاهی به زادگاهش، روستای سرریز سد نساء بم، منتقل شد.

شهید هادی رویاهی، در حمله ناجوانمردانه گروهک تروریستی جیش‌الظلم جمعه ۳۱ مرداد، درایرانشهر سیستان وبلوچستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در این حمله خونین، پنج تن از نیرو‌های جان‌برکف انتظامی کشور به کاروان شهدا پیوستند .

شهید هادی رویاهی، جوانی متواضع، مردمی و دلبسته به ارزش‌های دینی و میهنی بود ودوستان و همرزمانش او را فردی صادق، مسئولیت‌پذیر و عاشق خدمت معرفی می‌کنند.