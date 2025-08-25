تقویت و حفظ وحدت ملی از مسیر خدمت‌رسانی عادلانه و اتخاذ مواضع متناسب با شأن ملت، راهکار اصلی برای صیانت از انسجام اجتماعی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: همه مسئولان کشور در هر سه قوه باید خود را موظف بدانند با خدمت رسانی عادلانه به مردم، حافظ اتحاد ملت باشند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی با اشاره به وحدت مردم حول ولایت فقیه برای دفاع از کیان کشور و نظام اسلامی و مایوس کردن دشمنان نظام با حضور حماسی مردم افزود: مردم هر چند از کمبود‌ها نگران هستند، اما آن چه که از نظر مردم اهمیت دارد رفع تبعیض‌هاست.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تلاش برای رفع کمبود‌ها و رفع مشکلات مردم را مهم‌ترین محور برای قدردانی از مردم و حفظ وحدت در کشور عنوان کرد و گفت: دشمن به دشمنی‌اش ادامه می‌دهد و از این بابت باید همیشه و در همه اوقات آمادگی کامل برای دفاع از کشور داشته باشیم.

حاجی‌دلیگانی از دستگاه دیپلماسی و مسئولانی که در مسائل مختلف کشور اظهار نظر می‌کنند خواست مراقبت کنند از بیان مطالبی که باعث یأس مردم می‌شود، پرهیز کنند و‌ی افزود: ما ملت ملتی قدرتمند هستیم و مواضعی که از سوی مسئولان گرفته می‌شود باید متناسب با شأن و در طراز ملت مسلمان ایران باشد.