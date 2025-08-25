پخش زنده
فردی که نامه منتسب به مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه را جعل کرده بود به ۱۲ سال حبس محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در یک پرونده کلاهبرداری شبکهای، کلاهبرداران اقدام به جعل اسناد و اوراق و نامههای منتسب به مسئولان عالی کشور میکردند.
علی القاصی افزود: در یک مورد بعد از اینکه تلاش متهمان برای اعمال ماده ۴۷۷ به نتیجه نرسید از زندانی پرونده مبلغ ۷۰ میلیارد تومان برای اعمال نفوذ اخذ کرده بودند که با پیگیریهای مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بازداشت شدند.
وی همچنین گفت: متهمان پرونده به حبسهای طولانی مدت محکوم شدند و اسامی آنها منتشر شده است.