پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر امور خارجه چین در گفتوگوی تلفنی با معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه گفت: چین همچنان به موضعی عینی و منصفانه پایبند خواهد بود و گفتوگوهای صلحآمیز را ترویج خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاري صداوسیما، در بیانیه وزارت امور خارجه چین در خصوص این تماس تلفنی آمده است: در تاریخ ۲۴ اوت ۲۰۲۵، معاون وزیر امور خارجه چین، ما ژائوشو، بنا به درخواست معاون وزیر امور خارجه ایران، کاظم غریبآبادی، تلفنی گفتوگو کرد. در این تماس، طرفین عمدتاً دیدگاههای خود را درباره مسئله هستهای ایران مطرح کردند.
ما ژائوشو تأکید کرد که مسئله هستهای ایران بار دیگر در نقطهای حساس قرار دارد. چین امیدوار است که طرفهای ذیربط به حل و فصل مسئله هستهای ایران از طریق روشهای سیاسی و دیپلماتیک متعهد باقی بمانند و به طور فعال شرایط لازم برای از سرگیری سریع گفتوگوها و مذاکرات را فراهم کنند. چین همچنان به موضعی عینی و منصفانه پایبند خواهد بود، به طور فعال گفتوگوهای صلحآمیز را ترویج خواهد کرد و نقش سازندهای در این زمینه ایفا خواهد نمود.
کاظم غریبآبادی از نقش مهم چین در پیشبرد حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک مسئله هستهای ایران قدردانی کرد و اعلام نمود که ایران مایل است به تقویت ارتباطات و هماهنگیها با چین ادامه دهد.
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه روز گذشته در حساب ایکس خود نوشت: «امروز با آقای ما جائوشو، معاون وزیر و قائم مقام وزارت امور خارجه چین به صورت تلفنی گفتوگو و درخصوص اجلاس هفته بعد سران سازمان همکاری شانگهای، آخرین تحولات مربوط به موضوع هستهای و مذاکرات و قطعنامه ۲۲۳۱ و تنظیم مواضع مشترک ایران، چین و روسیه در قبال آن رایزنی کردیم. آقای «ما» بر ضرورت حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک موضوعات تاکید و تصریح کرد چین به نقش سازنده خود در این رابطه ادامه خواهد داد.»