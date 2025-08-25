به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، با رای اعضای مجمع انتخابات هیئت فوتبال، قدرت الله باقری برای ۴ سال دیگر به عنوان رئیس این هیئت ورزشی انتخاب شد.

باقری که پیش از این و گذشته و در ۴ سال ریاست هیئت فوتبال را برعهده داشت، با ۱۵ رای از ۱۷ رای اعضای مجمع در سمت خود ابقا شد.

کریم بهرامی دیگر نامزد ریاست هیئت فوتبال، تنها یک رأی کسب کرد و یک رأی دیگر اعضای مجمع سفید بود.

علی پنجه باشی هم در این انتخابات برای ریاست هیئت فوتبال نامزد شده بود که پیش از آغاز رأی گیری، از رقابت کناره گیری کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال که ریاست مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال استان قم را برعهده داشت، با اشاره به اهمیت و نقش ورزش فوتسال در جامعه و ابعاد مختلف آن گفت: مزیت استان قم در رشته فوتسال است و قم ۲۳ سال تیم داری کرده است و باید این رشته در قم رشد یابد.

مهدی تاج افزود: قم در زمینه فوتبال ساحلی هم می‌تواند فعال شود و هیئت فوتبال قم باید در زمینه فوتبال ساحلی سرمایه گذاری کند.

وی با اشاره به مشکلات هیئت فوتبال استان قم و نداشتن ساختمان و مکان مناسب برای این هیئت گفت: از اداره کل ورزش و جوانان استان قم درخواست کرده‌ایم، زمین مورد نیاز برای بنای ساختمان هیئت را تأمین کندو فدراسیون فوتبال در ساخت و تجهیز، هیئت فوتبال را همراهی خواهد کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال ورزشگاه یادگار امام قم را سرمایه ورزش این استان به ویژه فوتبال دانست و گفت: این ورزشگاه از نطر بنا مشکل ندارد و تنها مشکل آن زمین چمن است و باید هیئت کارگروهی برای احیا این ورزشگاه تشکیل دهد و امیدواریم با همکاری نهاد‌های مختلف قم بتوانیم این ورزشگاه را احیا کنیم.

رئیس هیئت فوتبال استان قم هم با اشاره به اینکه قم ظرفیت بالایی در زمینه فوتسال دارد و از سایر شهر‌ها و استان‌ها در زمینه تیم‌های پایه به استان قم مراجعه می‌کنند گفت: فوتسال اولویت اصلی در هیئت است و استان قم در حال حاضر سه تیم در لیگ یک دارد و تلاش می‌کنیم که امسال حداقل یک تیم به لیگ برتر فوتسال صعود کند.

قدرت الله باقری در خصوص ورزشگاه یادگار امام هم گفت: این ورزشگاه نیازمند توجه ویژه است و برای احیا آن در زمینه چمن و روشنایی و بهسازی ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.