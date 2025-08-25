سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان از افتتاح و بهره‌برداری ۲۲ طرح در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی این استان هم‌زمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بهمن اخلاقی ضمن گرامیداشت هفته دولت گفت: در هفته دولت ، ۱۷ طرح گردشگری و پنج طرح صنایع‌دستی در 6 شهرستان استان سمنان شامل شاهرود، گرمسار، دامغان، سمنان، مهدی‌شهر و سرخه افتتاح می‌شود.

سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری این طرح‌ها، افزود: مجموع سرمایه‌گذاری طرح های این اداره کل در هفته دولت ، بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان است که از این میزان، ۹۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان در حوزه گردشگری و بیش از ۳۰ میلیارد تومان در بخش صنایع‌دستی سرمایه گذاری شده است .

وی با بیان اینکه این طرح‌ها موجب اشتغال‌زایی ۲۲۵ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم خواهند شد، گفت: از این تعداد، ۱۵۸ فرصت شغلی در بخش گردشگری و ۶۷ شغل در حوزه صنایع‌دستی ایجاد خواهد شد.

اخلاقی تنوع طرح های هفته دولت در استان سمنان را قابل‌توجه دانست و افزود : این طرح‌ها شامل ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سنتی، خانه مسافر، رستوران بین‌راهی، سفره‌خانه سنتی، مراکز گردشگری کشاورزی، فروشگاه‌های صنایع‌دستی و همچنین کارگاه‌های تخصصی صنایع‌دستی از جمله سفال و سرامیک و خراطی چوب هستند.

سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان به تفکیک طرح ها در شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: در سمنان ۲ طرح شامل یک اقامتگاه بوم‌گردی در روستای کندو و یک فروشگاه صنایع‌دستی، در شهرستان شاهرود ۶ طرح شامل یک خانه مسافر، یک مرکز گردشگری کشاورزی، یک اقامتگاه بوم‌گردی، یک فروشگاه صنایع‌دستی و دو کارگاه سفال و سرامیک، در شهرستان دامغان پنج طرح شامل یک اقامتگاه بوم‌گردی، یک اقامتگاه سنتی، یک سفره‌خانه سنتی، یک رستوران بین‌راهی و یک فروشگاه صنایع‌دستی، در شهرستان گرمسار چهار طرح شامل چهار اقامتگاه بوم‌گردی و یک کارگاه خراطی چوب، در شهرستان مهدی‌شهر دو اقامتگاه بوم‌گردی و در شهرستان سرخه دو طرح شامل اولین اقامتگاه بوم‌گردی روستا‌های هدف گردشگری جوین و اقامتگاه بوم‌گردی روستای صوفی‌آباد، بهره‌برداری و افتتاح می‌شود.

سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان تأکید کرد: این طرح ها نه‌تنها موجب توسعه زیرساخت‌های گردشگری و صنایع‌دستی در استان می‌شوند، بلکه سهم مهمی در رونق اقتصادی محلی، افزایش اشتغال پایدار و جذب گردشگران داخلی و خارجی خواهند داشت.