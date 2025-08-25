فرمانده انتظامی شهرستان خنداب از دستگیری ۵۲ نفر در رابطه با جرائم مواد مخدر در اجرای طرح امنیت محله محور طی یک ماه گذشته در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ رضا سلوکی گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت محله محور و پاکسازی مناطق آلوده و مطالبات مردمی، مأموران انتظامی شهرستان خنداب طی یک ماه گذشته در سطح شهرستان طرحهای ارتقاء امنیت بخش را اجرا کردند.
او افزود: در این طرح ۲۸ خرده فروش مواد مخدر، شش نفر حمل کننده، ۱۸ نفر معتاد متجاهر، ۱۴ نفر سارق دستگیر و دو کیلوگرم مواد مخدر، پنج دستگاه وسیله نقلیه متخلف و ۱۵ فقره سرقت کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان خنداب با اشاره به اظهار رضایت مردم از اجرای این نوع طرحها از همکاری صمیمانه مردم تشکر کرد و گفت: مردم میتوانند در صورت اطلاع از هر نوع فعالیت مشکوک مراتب را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.