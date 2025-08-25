به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ رضا سلوکی گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت محله محور و پاکسازی مناطق آلوده و مطالبات مردمی، مأموران انتظامی شهرستان خنداب طی یک ماه گذشته در سطح شهرستان طرح‌های ارتقاء امنیت بخش را اجرا کردند.

او افزود: در این طرح ۲۸ خرده فروش مواد مخدر، شش نفر حمل کننده، ۱۸ نفر معتاد متجاهر، ۱۴ نفر سارق دستگیر و دو کیلوگرم مواد مخدر، پنج دستگاه وسیله نقلیه متخلف و ۱۵ فقره سرقت کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خنداب با اشاره به اظهار رضایت مردم از اجرای این نوع طرح‌ها از همکاری صمیمانه مردم تشکر کرد و گفت: مردم می‌توانند در صورت اطلاع از هر نوع فعالیت مشکوک مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.