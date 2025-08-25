مراسم تشییع پیکر مهرداد فلاحتگر، بازیگر و کارگردان باسابقه سینما و تلویزیون، با حضور گسترده مردم و هنرمندان در زادگاهش بابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مردم قدرشناس بابل، صبح امروز دوشنبه سوم شهریور، پیکر هنرمند فقید مهرداد فلاحتگر را از مقابل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تا آرامستان «گله محله» این شهر تشییع کردند. این مراسم با حضور خانواده، هنرمندان، مسئولان فرهنگی و دوستداران این چهره ماندگار برگزار شد.

مهرداد فلاحتگر، متولد ۸ مهر ۱۳۳۸ در بابل، از نوجوانی با اجرای تئاتر در مدرسه وارد عرصه هنر شد و در طول بیش از چهار دهه فعالیت هنری، آثار ماندگاری در سینما و تلویزیون از خود به جا گذاشت. نخستین حضور جدی او در قاب تلویزیون با سریال «گل‌های سیاه» به کارگردانی ساموئل خاچیکیان در سال ۱۳۷۱ رقم خورد.

در سال ۱۳۷۵، با ایفای نقش «سینوهه» در سریال «یوسف پیامبر» به کارگردانی فرج‌الله سلحشور، توانایی‌های بازیگری‌اش بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. او همچنین در آثار سینمایی شاخصی چون «زیر پوست شهر»، «جرم»، «تردید»، «رسم عاشق‌کشی»، «آژانس شیشه‌ای»، «شور عشق» و «سیندرلا» نقش‌آفرینی کرد.

فلاحتگر علاوه بر بازیگری، نقش مهمی در معرفی چهره‌های جدید به سینمای ایران داشت. او بهرام رادان را برای فیلم «شور عشق» به نادر مقدس معرفی کرد، مصطفی زمانی را برای نقش «یوسف پیامبر» به فرج‌الله سلحشور شناساند، و کامران تفتی را با مهدی فخیم‌زاده آشنا کرد؛ هر سه بعدها به ستارگان مطرح سینما و تلویزیون تبدیل شدند.

پیکر این هنرمند فقید پس از مراسم وداع در مجتمع فرهنگی سینمایی بابل، در قطعه هنرمندان آرامستان «گله محله» به خاک سپرده شد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در این مراسم، از فلاحتگر به‌عنوان یکی از هنرمندان ممتاز کشور یاد کرد و بر ضرورت حمایت از چهره‌های فرهنگی استان تأکید کرد.