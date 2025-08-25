به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس گفت: امروز دوشنبه سوم شهریور ۱۴۰۴، یک دستگاه اتوبوس مسافربری درون‌شهری در ورودی شهر جدید صدرا دچار انحراف و از جاده خارج شد.

دکتر مسعود عابد افزود: در این حادثه، ۲۲ نفر از سرنشینان مصدوم شدند که با حضور به‌موقع تیم‌های اورژانس، اقدامات اولیه درمانی برای آنان انجام گرفت.

وی ادامه داد: ۱۹ نفر از مصدومان به بیمارستان شهید رجایی و ۳ نفر نیز به بیمارستان شهید چمران شیراز منتقل شدند.

رئیس اورژانس فارس تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان، ۵ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.

علت این حادثه از سوی عوامل انتظامی در دست بررسی است.