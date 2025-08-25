به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اساس اطلاعیه رسمی اداره کل هواشناسی استان مازندران، از اوایل وقت سه‌شنبه ۴ شهریور تا جمعه ۷ شهریور، جریانات شمالی موجب وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریای خزر در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان خواهد شد.

در این هشدار سطح زرد، بیشینه سرعت باد در روزهای سه‌شنبه تا چهارشنبه تا ۱۱ متر بر ثانیه (۴۰ کیلومتر بر ساعت) و ارتفاع موج تا ۰.۹ متر پیش‌بینی شده است. این میزان در روزهای چهارشنبه تا جمعه افزایش یافته و سرعت باد تا ۱۴ متر بر ثانیه (۵۰ کیلومتر بر ساعت) و ارتفاع موج تا ۱.۱ متر خواهد رسید؛ با احتمال رسیدن موج‌ها به بیشینه ارتفاع ۱.۸ متر.

هواشناسی مازندران با اشاره به خطر غرق‌شدگی شناگران، آسیب به قایق‌های تفریحی و شناورهای صیادی، توصیه کرد:

- شنا، قایقرانی و فعالیت‌های تفریحی دریایی در این مدت ممنوع است.

- فعالیت‌های صیادی تنها تا صبح چهارشنبه با احتیاط مجاز بوده و پس از آن ممنوع اعلام می‌شود.

- دریانوردی، حمل‌ونقل دریایی و کشتیرانی از صبح چهارشنبه به بعد توصیه نمی‌شود.

هشدار سطح زرد به معنای احتمال وقوع پدیده‌ای نسبتاً شدید است که می‌تواند اختلالاتی در زندگی روزمره ایجاد کند. مسئولان اجرایی، صیادان، گردشگران و ساکنان مناطق ساحلی باید ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی، از هرگونه فعالیت دریایی در این بازه زمانی خودداری کنند.