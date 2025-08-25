پخش زنده
فیلم در مسیر نسیم ساخته مشترک امین نظری و سیدمرتضی سبزقبا برای حضور در بخش مسابقه سیامین جشنواره بینالمللی فیلم و هنر Portobello انگلستان انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این جشنواره بینالمللی بهترین فیلمهای مستقل و اغلب کمهزینه با ایدههایی تازه را از سراسر جهان به نمایش میگذارد.
فیلم «در مسیر نسیم» پیش از این برنده جایزه و لوح افتخار بهترین فیلم دومین جشنواره بینالمللی فیلم «Varsity» آفریقا، برنده جایزه و لوح افتخار بهترین فیلم نخستین جشنواره بینالمللی فیلم «Bioscope» هندوستان، برنده جایزه بهترین کارگردانی پنجمین جشنواره بینالمللی فیلم «SPORTS» آمریکا، نامزد دریافت جایزه بهترین فیلمبرداری پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «Universal Film Festival» آمریکا، برنده جایزه بهترین فیلم مستند هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم «Student & Young Filmmakers Feedback» آمریکا و همچنین نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم ششمین جشنواره بینالمللی فیلم «Three Acts of Goodness» چین شده است.
امین نظری، سید مرتضی سبزقبا به عنوان نویسنده، کارگردان و تهیهکننده، امین نظری، تصویربردار، عکاس و صدابردار، سید مرتضی سبزقبا، تدوین و صداگذاری و طراحی پوستر، سید عزیز رودبندی، مترجم، مصطفی زاهد و عارف رشیدجلودار، موسیقی، حجت کایدخورده، عنوانبندی و داریوش احمدی بابادی از جمله عوامل و دستاندرکاران این مستند به شمار میروند.
سیامین دوره این جشنواره بینالمللی، ۶ تا ۳۰ شهریور در شهر لندن برگزار خواهد شد.