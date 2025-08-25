به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سرپرست فرمانداری ویژه گنبدکاووس در نشست خبری به مناسبت هفته دولت از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۸۴ طرح عمرانی، اقتصادی، خدماتی و اشتغالزایی با اعتبار حدود ۳ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی ۵۵۷ نفر خبر داد .

سلیمان هاشمی افزود : از این تعداد ۱۵۶ طرح عمرانی و خدماتی و ۲۸ طرح اقتصادی و اشتغالزایی است که ۶ شهریور با حضور استاندار گلستان بصورت متمرکز به بهره برداری می رسد.

وی افتتاح طرح های مرغ تخم گذار ، احداث باغ پسته ، پترو پالایش قابوس، سیلو و آغاز عملیات اجرایی پایانه صادراتی-وارداتی و همچنین شروع احداث محوطه کانتینری در منطقه آزاد اینچه برون را از مهمترین طرح های هفته دولت شهرستان بیان کرد.