مسئوولان و کارکنان دولتی استان امروزبا حضور در بهشت محمدی سنندج، به مناسبت هفته دولت، با آرمان بلند شهدا تجدید میثاق کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، برنامههای هفته بزرگداشت دولت از اینجا بهشت محمدی سنندج آغاز شد تا آرمان بلند شهدا، چراغ مسیر حرکت دولتمردان باشد.
۱۲ ماه از تلاش و خدمت دولت جهاردهم میگذرد، دولت در کردستان چه نمرهای در کارنامه یک ساله خود ثبت کرده؟
اتحاد مقدس عنوانی برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی است که امروز باید سرلوحه کار همه مسوولان، مردم و نیروهای مسلح باشد.
۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع عنوان هفته دولت امسال نمادی از پایداری و مقاومت دولت و ملت ایران در برابر چالشها و تهدیدهاست که دمشن را زمین گیر کرده است.