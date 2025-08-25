پخش زنده
رئیس سازمان انتقال خون گفت: در دوره دفاع مقدس ۱۲ روزه هیچ مشکلی از نظر خون و ذخایر آن نداشتیم و علت اصلی آن حضور مردم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مصطفی جمالی نشست خبری رییس سازمان انتقال خون افزود: نیروهای سازمان انتقال خون داوطلبانه در دوران دفاع مقدس حضور داشتند. وی گفت: بیشترین نیاز خون در آن ایام گروه خون منفی بود که به دلیل حضور مردم کمبودی در گزده خون منفی نداشتیم.
رئیس سازمان انتقال خون گفت: در دولت چهاردهم افزایش اهدای خون ۵۳ صدم درصدی داشتیم و رشد به نحوی بوده که صددرصد نسلهای خون و فرآوردهها تامین شده است.
مصطفی جمالی افزود: اهدای خون در بانوان یکی از دغدغه هاست در کشورهای اروپایی و شرق آسیا حضور خانم تا بالای ۲۰ درصد است ولی در کشورهای غرب آسیا و کشور خودمان زیر ۵ درصد است.
وی تاکید کرد: از جمعیتی که میتوانند خون اهدا کنند تنها ۲ درصد خون اهدا میکنند. از طرفی جمعیت بسمت پیری میرود و اهداکنندگان مستمر در آینده نزدیک از چرخه خارج میشوند. جوانان تنها ۱۶ درصد در اهدای خون شرکت مس کنند و اگر مشارکت بانوان و جوانان افزایش نیابد در سالهای آینده مشکل ایجاد میکند. خراسان شمالی ۹ درصد مشارکت داشتند رشد اهدای خون در زنجان در ۴ ماهه اول سال اتفاق افتاده است ولی تهران رشد منفی داشته است.
رئیس سازمان انتقال خون همچنین گفت: با همراهی استانداری تهران بزودی پایگاه انتقال خون اسلامشهر افتتاح خواهد شد. بزودی در ورامین یک پایگاه ساخته خواهد شد که راه اندازی-این پایگاهها منجر به افزایش اهدای خون در تهران و هم چنین کاهش اتلاف زمان و هزینهها خواهد شد.
رئیس سازمان انتقال خون گفت: اهدای خون در ایران صددرصد داوطلبانه است. دریافت هزینهها منجر به اختلال در سلامت خون دریافتی میشود. بر اساس قوانین موجود ۳۶ بار در سال میشود پلاسما اهدا کرد که اگر با هزینه انجام شود منجر به حضور افراد با توان مالی کمتر میشود و اهدای پلاسمای مکرر در این افراد منجر به فقر پروتئین و مواد مغذی بیشتر در این افراد میشود. اگر ۳۰۰ هزار نفر داوطلبانه ۴ بار در سال اهدای داوطلبانه پلاسما داشته باشند مشکل کمبود پلاسما در کشور نخواهیم داشت.
مصطفی جمالی افزود: ۳۰۰ هزار لیتر پلاسما در سازمان انتقال خون هست که قابلیت استفاده ندارد. دو پالایشگاه موجود ظرفیتهای لازم را ندارد و تنها دو داروی محدود تولید کردند.
مصطفی جمالی در خصوص تولید کیسههای فیلتر دار گفت در سال ۱۴۰۱ ذخیره کیسههای فیلتردار تا یک هفته بیشتر نبود، اما در حال حاضر تا آخر سال ذخیره کیسه داریم.
وی در خصوص تامین کارکنان سازمان انتقال خون نیز گفت: چند سالی است که استخدام نداشتهاند و به دلیل کمبود کارکنان در حوزه انتقال خون امسال سازمان امور استخدامی قول مساعد داده است.
مصطفی جمالی افزود: داروهای تولید شده از پلاسما داروهای کاربردی است که بیشتر ان از خارج کشور وارد میشود. آلبومین جز داروهای اساسی است که ظرفیت تولید محدود است.
وی افزود: در سالهای گذشته به دلیل هزینه زیاد ساخت پالایشگاه و درآمدهای ناشی از صادرات پلاسما و واردات داروهای نوترکیب منجر به عدم ساخت پالایشگاه شده است.
مصطفی جمالی گفتمانیاز به پالایشگاه با ظرفیت یک میلیون لیتر هستیم؛ که باید با همکاری بخش دولتی و بخش خصوصی پالایشگاه ساخته شود. رئیس سازمان انتقال خون در حوصله همکاری سازمان انتقال خون و اورژانس کشور گفت مقرر شده بود که خون او منفی در آمبولانسها برای مواقع ضروری موجود باشه یک شرکت دانش بنیان در حال ساخت کلد باکسهای لازم برای نگهداری خون است که تا قبل از پایان سال این اتفاق خواهد افتاد.
مصطفی جمالی گفت تحریمها نتوانست مشکلی را در فعالیت سازمان انتقال خون ایجاد کند و ما از روشهای بروز در کشور استفاده میکنیم. هراتی سی هپاتیت بی و اچ آی وی با کمک آزمایش نت تشخیص داده شد و از مشکلات بعدی در چرخه انتقال خون انجام شد.
وی افزود: دستگاه اشعه خون یک فناوری پیشرفته است که بزودی خریداری خواهد شد. سردخانههای سیار پلاسما راه اندازی شده است. تعیین فنوتیپ یک روش جدید است که تعیین گروههای فرعی در جامعه حساس را انجام میدهد که بزودی انجام خواهد شد سازگاری پلاکت هم یک آزمایش جدید است که در چند ماه اخیر به انجام رسیده است.
رئیس سازمان انتقال خون تاکید کرد: ما ذخیره استراتژیک ملزومات شش ماهه داریم و در خصوص ذخایر خون و فرآورده ذخیره خونی هشت روزه داریم که این استاندارد مطلوب است. میانگین سالانه ما هشت روز است. منع اهدای خون در فراد با تتو با آزمایش نت به ۴ ماه خواهد رسید درحالیکه تا پیش از این افراد با تتو منع اهدای خون یکساله داشتند.
مصطفی جمالی در خصوص حجامت گفت: کسانی که حجامت میکنند افراد غیر متخصص هستند و ضرورت حجامت تنها در برخی موارد اثر بخش است این در حالی است که با اهدای خون جان سه نفر نجات داده میشود علاوه بر اینکه اهدای خون برای خود اهداکننده هم موثر است. ۳۵۰ هزار پلاسما از خون در حال حاضر در کشور انجام میشود در حال حاضر فاکتور ۹ بروش نوترکیب در کشور تولید نمیشود. فناوری جدید ان جی اس در سازمان انتقال خون برای بانک اچ ال راه اندازی شده در کشور باید بانک به ذخیره ۲ میلیون برسد. الان با روش جدید ۶ هزار نمونه انجام شده است که تا دو میلیون فاصله زیاد است. برای هر تست ۱۸ میلیون تومان هزینه لازم است که با تامین این هزینه میشود گفت سالانه ۱۰۰هزار تست قابل انجام است؛ و اگر این بانک به دو میلیون برسد تقریبا مشکلی برای پیدا کردن نمونه نخواهیم داشت.
رییس سازمان انتقال خون افزود: ما بانک بند خون بند ناف عمومی داریم که قابل استفاده برای عموم هست و ما با این بانک تا کنون جان چندین نفر را نجات دادیم.
مصطفی جمالی تصریح کرد: ما در نظر داریم در سربازان فنوتیپ خون را تعیین کنیم که چندین حسن دارد اول اینکه این جوان جز چرخه اهدای خون میشوند دوم اینکه خونهای نادر شناسایی میشود و بانک خون نادر افزایش مییابد و با این کار آینده خونی تامین میشود. سازمان انتقال خون مظهر وفاق ملی است. نمایتده زرتشتیها پای ثابت اهدای خون است خون شیعه در سیستان و بلوچستان استفاده میشود و از کردستان خون به نیازمند آن در تهران تزریق میشود. سازمان انتقال خون اعتماد مردم را دارد. حدود ۱۲۰۰ پست خالی در سازمان انتقال خون وجود دارد چند سال است آزمون استخدامی ظرفیتی برای سازمان انتقال خون قائل نشده است مقرر شده امسال این ظرفیت اختصاص داده شود که با تامین آن هنوز کمبود رفع نخواهد شد به دلیل مشکلات بومی آزمون استخدامی در سازمان انتقال خون کارآمد نیست و ما نیازمند مجوز قراردادی حداقل برای تامین میمی از کمبود کارکنان هستیم. با تامین نیروی انسانی تا ده روز میتوانیم ذخایر خونی کشور را افزایش بدهیم؛ و تعهد رسیدن به حداکثر ظرفیت پلاسما تا پنج سال آینده خواهیم شد.
معاون اجتماعی سازمان انتقال خون نیز گفت: پویشها با فرهنگ سازی منجر به افزایش اهدای خون در کشور میشود.
شهرام میرزایی افزود: ۳۶۰ هزار واحدخون در پویش مهر حسینی برای ایران اهدا شد. رئیس سازمان انتقال خون در خصوص پدافند غیر عامل گفت: کل ذخایر خونی در یک مکان در تهران تجمیع است که در ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه این به ۳ مکان موقت تغییر یافت تا دسترسی به خون آسان باشد. مقرر شده است که تا دو مکان برای تجمیع خون مورد نیاز افزایش یابد تا در مواقع بحرانی دسترسی بخون مورد نیاز آسان شود. حداقل ۶ استان تا پایان سال پایگاه جدید خون و فرآوری خواهند داشت. تجهیزات سازمان انتقال خون متعلق به حداقل بیست سال پیش است که بزودی با تامین اعتبار تجهیزات جدید خریداری خواهد شد.