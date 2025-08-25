پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: از ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار استان، محصول بیش از ۱۳۰ هزار هکتار معادل ۵۵ درصد برداشت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ صالح محمدی گفت: از ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار گیلان، محصول برنج ۲۰۲ هزار و ۳۰۰ هکتار معادل ۸۵ درصد رسیده و آماده برداشت است.
وی افزود: کشاورزان گیلانی تا امروز ۱۳۰ هزار و ۹۰۰ هکتار معادل ۵۵ درصد شالیزارهای خود را برداشت کردهاند که ۹۱ درصد آنها به صورت ماشینی و با انواع دروگر و کمباین برداشت شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تاکید بر لزوم توسعه کشاورزی ماشینی گفت: استفاده از دروگرها برای برداشت محصول برنج، علاوه بر کاهش هزینهها ، سبب افزایش سرعت برداشت، ارتقاء کیفیت محصول و کاهش ضایعات برنج خواهد شد.