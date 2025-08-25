پخش زنده
وزیر کشور گفت: همبستگی ملی مولفه پیروزی بر دشمنان و عامل بازدارنده از هر جنگ احتمالی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، اسکندر مومنی در سمنان افزود: جلوگیری از خدشهدار شدن همبستگی ملی وظیفهای ملی برای پیروزی بر دشمنان است.
وی با اشاره به فرموده رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: همبستگی ملی از مولفههای پیروزی در جنگ تحمیلی اخیر بود و وظیفه همه است که این همبستگی را حفظ کنیم و آن را ارتقا دهیم .
برنامه های هفته دولت در سمنان امروز با حضور وزیر کشور آغاز شد .
افتتاح باند جدید محور سرخه - سمنان ، ۲۹۷ طرح عمرانی و اقتصادی شهرداریها و دهیاریها ، هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن و احدهای جدید نیروگاه خورشیدی در استان سمنان برای تولید ۲۴ مگاوات در استان سمنان از طرح هایی بود که با حضور وزیر کشور افتتاح شد.
سرآغاز برنامه های هفته دولت ، گلباران مزار شهدا بود که با حضور وزیر کشور در گلزار شهدای سرخه برگزار شد.