به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، اسکندر مومنی در سمنان افزود: جلوگیری از خدشه‌دار شدن همبستگی ملی وظیفه‌ای ملی برای پیروزی بر دشمنان است.

وی با اشاره به فرموده رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: همبستگی ملی از مولفه‌های پیروزی در جنگ تحمیلی اخیر بود و وظیفه همه است که این همبستگی را حفظ کنیم و آن را ارتقا دهیم .

برنامه های هفته دولت در سمنان امروز با حضور وزیر کشور آغاز شد .

افتتاح باند جدید محور سرخه - سمنان ، ۲۹۷ طرح عمرانی و اقتصادی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ، هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن و احد‌های جدید نیروگاه خورشیدی در استان سمنان برای تولید ۲۴ مگاوات در استان سمنان از طرح هایی بود که با حضور وزیر کشور افتتاح شد.

سرآغاز برنامه های هفته دولت ، گلباران مزار شهدا بود که با حضور وزیر کشور در گلزار شهدای سرخه برگزار شد.