با بهبود شرایط زیستی ۴ تالاب بین المللی شهرستان نقده، میزان زادآوری پرندگان ۱۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ تالابهای شهرستان نقده این روزها مأمن خوبی برای پرندگان مهاجر و بومی آذربایجان غربی است.
حجت جباری مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی، ضمن ارائه گزارش از وضعیت تالابهای استان در خصوص تالابهای شهرستان نقده گفت: با وجود تنش آبی و تبخیر زیاد ۴ تالابهای این شهرستان از وضعیت مطلوبی برخوردار و مأمن خوبی برای پرندگان بومی و مهاجر شده است.
وی در خصوص آبگیری تالابهای استان با وجود نبود بارشها تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلات در حوزه آبگیری تالابها بحث بارندگیها و خشکسالیهایی هست که متاسفانه در سال آبی جاری ما شاهد کاهش میزان بارندگی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه هستیم که بیش از ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش بارندگی را داشتیم که در آبگیریها تاثیر زیادی داشته است.
کیومرث جهانگرد مدیر امور آب شهرستان نقده از آبگیری تالابهای شهرستان خبر داد و افزود: با توجه به تنش آبی و بارشهای کم برابر بخشنامههای ابلاغی امسال بیش از ۲۴ میلیون متر مکعب آب به تالابهای اختصاص دادهایم.
اکبر قائمی رئیس اداره محیط زیست شهرستان نیز از وضعیت مطلوب ۴ تالاب بین المللی درگه سنگی شورکول حسنلو و تالابهای سولدوز و درنا خبر داد و افزود: بامسال شاهد افزایش ۱۰ درصدی زادآوری پرندگان از جمله اردک سانان، پرندگان آبزی و کنار آبزی در سطح این تالابها هستیم.
شهرستان نقده دارای ۱۸ تالاب فصلی و دائمی است که از این تعداد ۴ تالاب احیا و وجود پرندگان نابالغ در سطح این تالابها زیبای خاصی به آنها بخشیده است.