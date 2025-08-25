پخش زنده
امروز: -
امامجمعه سلماس برلزوم تدوین دستاوردهای نظام و خدمترسانی صادقانه به مردم تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امامجمعه سلماس در نشست مشترک با مسئولان دستگاههای اجرایی شهرستان بر ضرورت تبیین و اطلاعرسانی دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی برای مردم تأکید کرد.
حجتالاسلام طباطبایی در این جلسه با اشاره به اهمیت تکریم اربابرجوع در ادارات گفت: مدیران و کارکنان باید خدمترسانی صادقانه و بدون منت به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند.
در ادامه این نشست، فرماندار سلماس، علی علایی نیز با تشریح برنامههای توسعهای شهرستان اظهار داشت: در سال جاری ۲۸۵ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای ۱۱۰ طرح عمرانی و زیرساختی در سلماس هزینه خواهد شد.