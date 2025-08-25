استاندار خراسان رضوی، کاهش ۸۰ درصدی تلفات جاده‌ ای در استان و راه اندازی ۱۰ پویش مردمی را از جمله اقدامات ارزشمند در دهه پایانی صفر خواند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی گفت: در دهه پایانی صفر امسال نسبت به سال گذشته حدود ۸۰ درصد کاهش تلفات جاده‌ای داشتیم که نتیجه همدلی، مدیریت جهادی و مشارکت مردم است.

غلامحسین مظفری امروز در جلسه شورای اداری استان که با حضور فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، افزود: در ایام دهه پایانی صفر، اعضای شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور و نیز جمعی از مدیران ملی و معاونان وزارتخانه‌ ها در مشهد حضور یافتند و در همان جلسات مقرر شد که ستاد اربعین از سال آینده با عنوان ستاد اربعین و دهه پایانی صفر فعالیت کند.

مظفری تأکید کرد: این مصوبه گامی مهم در راستای مدیریت بهتر جمعیت میلیونی زائران در این ایام خواهد بود و طبیعتاً بر منابع، اعتبارات و برنامه‌ریزی‌ های آتی استان اثر مستقیم خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: در این ایام، همه دستگاه‌ ها از جمله وزارت راه و شهرسازی، مدیران ارشد ملی و استانی و نیز نمایندگان شورای امنیت کشور به صورت مستمر در خراسان رضوی حضور داشتند و نقش مهمی در ساماندهی و مدیریت خدمات ایفا کردند.

مظفری گفت: با همت دستگاه‌ ها و همراهی مردم، در مقایسه با سال گذشته حدود ۸۰ درصد کاهش تلفات جاده‌ ای ثبت شد که دستاورد بسیار ارزشمندی است و این اتفاق نشان‌ دهنده زحمات شبانه‌ روزی نیروهای اجرایی، امدادی و انتظامی است که با جدیت پای کار بودند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به پویش‌ های مردمی برگزار شده گفت: در این ایام، ده پویش مهم در استان طراحی و اجرا شد که از جمله مهم‌ ترین آن‌ ها پویش «هم‌ محله‌ ای امام رضا (ع)» بود که در قالب این طرح، مردم در محلات و منازل خود میزبان زائران بودند و پذیرایی از آنان را به عهده گرفتند.

مظفری همچنین گفت: دهه پایانی صفر در مشهد از نظر حجم جمعیت و تردد با مراسم اربعین تفاوت دارد؛ چرا که در اربعین، سفر رفت و برگشت زائران در مدت یک ماه انجام می گیرد اما در مشهد اوج رفت‌ و آمدها در مدت کوتاهی متمرکز می‌ شود و فشار مضاعفی به زیرساخت‌ ها وارد می‌ شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل ضروری است که همه بخش‌ ها از حمل‌ و نقل جاده‌ ای و ریلی گرفته تا فرودگاه و آزادراه‌ ها، در سطح ملی دیده شوند.

مظفری بیان کرد: درخواست ما این است که نگاه به جمعیت میلیونی زائران مشهد یک نگاه ملی باشد، نه صرفاً استانی و آزادراه‌ ها و فرودگاه مشهد باید با رویکرد ملی توسعه یابند، چرا که این زیرساخت‌ ها نه فقط برای مردم مشهد بلکه برای میلیون‌ ها زائر از سراسر کشور و حتی جهان مورد استفاده قرار می‌ گیرند.

استاندار خراسان رضوی گفت: طبیعی است اگر توسعه آزادراه‌ ها از مبدا مشهد آغاز شود، بهره‌ وری و میزان استفاده از آن‌ ها افزایش چشمگیری خواهد داشت.