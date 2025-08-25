به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در حالی که برخی پزشکان برای معاینات لازم بیماران را به آزمایشگاه‌ها ارجاع می‌دهند، دریافت حق ویزیت مجدد هنگام رویت نتیجه آزمایش در برخی مطب‌ها با اعتراض مراجعان مواجه می‌شود.

این در حالیست که بر اساس نامه دکتر محمد علی بیطرف دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی، در تاریخ ۱/۵/۱۳۷۹ چنانچه پزشک برای ملاحظه‌ی نتیجه آزمایش و رادیوگرافی، حداقل، بیمار را مورد ارزیابی، معاینه و یادرمان مختصر قرار دهد، مجاز به دریافت حق ویزیت می‌باشد.

با توجه به بخشنامه مذکور دریافت ویزیت مجدد از بیمار بدون انجام معاینات ممنوع است. با این حال متاسفانه دریافت غیرقانونی این وجوه در برخی مطب‌ها وجود دارد این در حالیست که ضرورت آگاه سازی مردم از ضمانت اجرا‌های قانونی جهت برخورد قانونی با پزشکان متخلف وجود دارد.

برابر ماده چهار قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۲۳ اسفندماه ۱۳۶۷ دریافت اضافه از نرخ‌های اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که ویزیت مجدد بیمار هم مشمول آن می‌شود جرم محسوب شده و متخلف حسب مورد در مرتبه اول جریمه نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی و در مرتبه دوم جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه دریافتی از بیماران، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی و در مرتبه سوم جریمه نقدی به میزان ده برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه تاسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی محکوم خواهد شد.