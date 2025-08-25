بررسی مشکلات ثبتی شهرستانهای گناوه و دیلم
نشست بررسی مشکلات ثبتی گناوه و دیلم با حضور مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بوشهر برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست با اشاره به اینکه حل مشکلات و معضلات ثبتی یکی ازمسائل بسیار مورد توجه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، گفت: در عالیترین سطح سازمان و با نظارت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کار گروهی برای حل مشکلات و معضلات ثبتی در کل کشور تشکیل شد.
محمدعلی فلاح افزود: در این کار گروه ابتدا کلیه معضلات ثبتی احصا شد و برنامه ریزی برای هر یک از آنها صورت گرفت.
وی با بیان اینکه مردم شهرستانهای گناوه و دیلم سال هاست برای صدور سند مالکیت با مشکلاتی رو به رو هستند، اضافه کرد: در بازدیدهای میدانی دو روزه، تصمیمهای خوبی برای صدور سند مالکیت این دو شهرستان گرفته شد و در آیندهای نزدیک شاهد حل صدور سند مالکیت شهرستانهای گناوه و دیلم خواهیم بود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر هم در این نشست با اشاره به اینکه رئیس قوه قضائیه در دو سفر گذشته خود به استان بوشهر بسیار به موضوع حل مشکلات مردم در حوزه اسناد تاکید داشتند، گفت: به همین خاطر در این نشست مشکلات ثبتی مردم شهرستانهای گناوه و دیلم مورد بررسی قرار گرفت.
مهدی مهرانگیز افزود: مردم شهرستان دیلم مشکلاتی در پلاکهای متفاوتی داشتند که با برنامه ریزیهای سایر نهادها تصمیمهای خوبی برای تشکیل پرونده گرفته شد و اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در چنین شرایطی سند را صادر و به مردم تحویل دهد.