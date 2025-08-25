رئیس ستاد گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن با بیان اینکه این رویداد هر ساله دهم تیر ماه برگزار می‌شود؛ گفت: بدلیل شرایط ناشی از حمله رژیم صهیونی به کشور، این مراسم با تعویق، فردا برگزار و از واحد‌های نمونه صنعتی و معدنی تقدیر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صمت؛ سید عباس حسینی گفت: این رویداد همه‌ساله در روز دهم تیر که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به نام روز ملی صنعت و معدن نامگذاری شده، برگزار می‌شد، ولی امسال به دلیل شرایط ناشی از جنگ رژیم صهیونی بر ضد مردم ایران، برگزاری آن به تعویق افتاد.

وی هدف از برگزاری این رویداد ملی را افزون بر قدردانی از تلاش صنعتگران و معدنکاران، ایجاد بستری برای هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی و افزایش انگیزه در سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کشور عنوان کرد و افزود: امسال برای نخستین‌بار اقدام به انتخاب بانوی کارآفرین نمونه در سطح ملی و استانی شده است همچنین برگزیدگان حوزه‌های پتروشیمی و خدمات پس از فروش نیز برای اولین بار در سطح ملی معرفی خواهند شد.

حسینی افزود: از دیگر ویژگی‌های جدید مراسم امسال، تمرکز بر فعالان اقتصادی مناطق کمتر برخوردار، تدوین شاخص مسئولیت‌پذیری اجتماعی در فرآیند انتخاب و رونمایی از چهارچوب مسئولیت اجتماعی وزارت صمت است.

وی با بیان اینکه امسال جوان کارآفرین و پیشکسوت نمونه نیز معرفی خواهند شد، افزود: مشارکت واحد‌های تولیدی نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته و نزدیک به دو برابر شده است. به طوری‌که شمار متقاضیان حضور در فرآیند انتخاب این رویداد به بیش از ۱۳۰۰ بنگاه رسید.

حسینی افزود: در مراسم امسال واحد‌های برتر در رشته‌هایی نظیر صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، صنایع برق و الکترونیک، صنایع غذایی و دارویی، تجهیزات پزشکی، صنایع شیمیایی و پلیمری، خودرو و نیرومحرکه، صنایع دانش‌بنیان، خدمات پس از فروش، اکتشاف و بهره‌برداری معادن، شهرک‌ها و خوشه‌های صنعتی کارآمد، معرفی خواهند شد.

رییس ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن گفت: فرآیند انتخاب واحد‌های نمونه از اسفند پارسال آغاز شده و با تشکیل شش کمیته تخصصی شامل برگزیدگان، امور استان‌ها، رسانه، نظارت و پیگیری، مالی و محتوا، در سطح ملی و استانی اجرا شده است.

روز ملی صنعت و معدن از اواخر دهه ۷۰ در تقویم رسمی کشور تثبیت شد و همه ساله با برگزاری همایش ملی و استانی، واحد‌های نمونه صنعتی و معدنی، طرح‌های برتر و پیشکسوتان این حوزه مورد تقدیر قرار می‌گیرند.



